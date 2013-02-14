Следствие рассматривает несколько версий катастрофы Ан-24 в Донецке

Следствие рассматривает несколько версий катастрофы самолета Ан-24, в результате которой 13 февраля в аэропорту Донецка погибли 5 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции прокурор Донецкой области Владимир Вышинский.

Он подчеркнул, что о причинах авиакатастрофы говорить пока рано, она станет известна только по окончании работы специальной комиссии.

«В настоящее время утвержден план следственно-оперативных мероприятий и выдвинуты несколько версий произошедшего. В том числе версии, касающиеся правильных действий экипажа, касающихся правильных действий наземных служб, технического состояния самолета и версий технического состояния наземных приборов, которые обеспечивают безопасность полета», - сказал прокурор.

По его словам, к расследованию причин авиакатастрофы привлечены около 30 следователей. В настоящий момент продолжается осмотр места происшествия.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление.

На борту самолета находились 52 человека, 47 из них были спасены, пять погибли. На сегодняшний день известно, что 26 пассажиров обратились за помощью к медикам, из них 9 человек находятся в больнице.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.

Сведения о факте авиакатастрофы внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.