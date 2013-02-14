ПЖД в 2013 году приобретет 12 грузовых электровозов

Приднепровская железная дорога, согласно проекту плана капитальных инвестиций в 2013 г., приобретет 12 грузовых электровозов постоянного тока.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, закупка электровозов будет осуществляться Государственным предприятием материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины «Укрзализнычпостач».

Эксплуатировать электровозы планируется в Мелитопольском локомотивном депо.

В конце января 2013 года в данное депо уже прибыл электровоз ВЛ11М6 производства завода «Электровозостроитель» (г. Тбилиси, Грузия). Локомотив проходит обкатку на путях железной дороги.

Как сообщал УНИАН, 5 октября 2011 г. по заказу Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" был подписан договор между ГП «Укрзализнычпостач» и акционерным обществом "Электровозостроитель" (Грузия) на поставку 110 магистральных грузовых электровозов постоянного тока.

Согласно договору, в период 2012-2016 годов предусмотрено построить и поставить на украинские железные дороги 110 новых магистральных грузовых электровозов постоянного тока ВЛ11М/6.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.