УЖСК назначила на 15 февраля дополнительные поезда Интерсити+ Киев-Харьков

«Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) назначила на 15 февраля дополнительные поезда Интерсити+ № 162/163 Киев - Харьков, говорится в сообщении Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), переданном агентству УНИАН.

«Так 15 февраля дополнительный поезд № 162 Киев - Харьков отправится из Киева в 12.15, а дополнительный поезд № 163 Харьков - Киев отправится из Харькова в 20.19», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, введение дополнительных поездов связано с ростом пассажиропотока на вечерние рейсы графиковых поездов Интерсити+.

Как отметил директор ГП «Украинская железнодорожная скоростная компания» Леонид Лобойко, на направлении Киев - Харьков - Киев сейчас наблюдается наибольший пассажиропоток - до 90%, а в отдельные дни на вечерние рейсы пассажиры раскупают все билеты.

Также отмечается, что «Украинская железнодорожная скоростная компания» и в дальнейшем будет изучать пассажиропоток и, в случае необходимости, вводить дополнительные поезда Интерсити+ в выходные и праздничные дни.