Субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2013 году обойдется Укрзализныце в 7,4 млрд грн

Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2013 году вырастет до 7,4 млрд грн против показателя в 7 млрд грн в 2012 году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Кроме того, указывается в сообщении, увеличивается диспропорция между тарифами на перевозки и ценами на расходные материалы. «Постоянный рост цен на горюче-смазочные материалы и другие расходные материалы наряду с отсутствием индексации тарифов на грузовые перевозки снижают доходность железнодорожного транспорта, уменьшают отчисления в госбюджет и ограничивают возможности отрасли по обновлению подвижного состава, модернизации инфраструктуры и выполнению социальной миссии железной дороги», – сказано в пресс-релизе «Укрзализныци».

В нем же указывается, что в 2009, 2010 и 2012 годах практически не проводилась индексация тарифов на грузовые перевозки. Она была проведена только в 2011 году – на 24%, что оказалось недостаточным по сравнению с ростом цен на расходные материалы.

Железнодорожный транспорт, обращают внимание в «Укрзализныце», – это единственная отрасль, которая продолжает работу в нерыночных условиях, оплачивая подобное положение вещей собственными средствами и ресурсами развития.

В «Укрзализныце» напомнили, что в 2012 году по сравнению с декабрем 2008 года цены на электроэнергию выросли на 67,4%, на дизельное топливо – на 210%, расходы на другую продукцию, необходимую для отрасли, в частности на крестовины – на 92%, на накладки – на 89%, на подкладки – на 84%, на катанку – на 83%, на рамочные рельсы – на 82%, на сталь – на 81%, на стрелочные переводы – на 75%, рельсы Р65 – на 63%, надрессорную балку – на 53%, на тормозные кородки – на 53-87%.

При этом значительные средства необходимы также на ремонт и обновление собственных основных фондов, физических износ которых составляет почти 90%, отмечают в «Укрзализныце».

«Кроме того, железнодорожный транспорт несет значительную налоговую нагрузку, своевременно выплачивая все необходимые платежи в бюджеты всех уровней, а также социальную нагрузку, осуществляя пригородные пассажирские перевозки по социально доступным ценам и перевозки льготников», - сказано в сообщении «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины от пассажирских железнодорожных перевозок за 2008-2012 годы составили 29,1 млрд грн, в том числе в дальнем сообщении - 15,1 млрд грн, в пригородном - 14 млрд грн. Всего с 2008 года за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщении железные дороги Украины из государственного и местных бюджетов недополучили 1,7 млрд грн.

Проект плана капитальных инвестиций на 2013 год, который «Укрзализныця» подала на рассмотрение Министерства инфраструктуры, предусматривает выделение в 2013 году 2,7 млрд грн государственного финансирования на обновление парка пассажирского подвижного состава.

Из-за систематического невыделения средств на обновление пассажирского подвижного состава «Укрзализныця» прогнозирует сокращение возможностей железной дороги по перевозке пассажиров в течение ближайших пяти лет в 1,5 раза - с 60,5 млн до 40 млн пассажиров.