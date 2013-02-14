Украинская компания «Альтком» построит аэропорт и мосты в Туркменистане

В городе Туркменабад Президент Украины Виктор Янукович вместе с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым принял участие в закладке нового аэропортового комплекса, подрядчиком строительства которого является украинская компания «Альтком».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, президенты приняли участие в закладке капсулы с памятной записью по случаю начала сооружения нового аэропорта.

«Мне очень приятно, что участие в реализации этого проекта примет украинская компания «Альтком», - сказал В.Янукович на торжественной церемонии.

Глава государства выразил надежду, что этот проект станет таким же успешным, как и другие реализованные украинско-туркменские проекты.

«Я верю в то, что наше плодотворное сотрудничество на этой благодатной туркменской земле будет и дальше продолжаться и приносить экономические плоды нашим государствам и народа», – отметил Президент.

Справка УНИАН. Проектирование и строительство нового аэровокзального комплекса (пригород Туркменабада) будет вести победитель международного тендера - ФПГ «Альтком».

Стоимость контракта - 498 млн долл. США. На строительстве будет задействовано более 1000 человек, из них 300 украинских специалистов.

Аэропорт расположен в географическом узле воздушных коридоров, которые ежедневно используют более 250 бортов Китая, Японии, Филиппин, Таиланда и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проектом аэровокзального комплекса предусмотрено отведение земельного участка площадью 360 га, на которых будет расположена взлетно-посадочная полоса длиной 3800 м, 9 рулежных дорожек; перрон для стоянки воздушных судов; здания пассажирского терминала пропускной способностью 500 пассажиров в час; здание VIP-терминала; грузовой терминал на 200 т грузооборота, комплекс других зданий и сооружений, необходимых для полноценного функционирования аэровокзального комплекса, а также его безопасности.

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«Альтком» в феврале начнет строительство авто- и ж/д мостов через Амударью в Туркменистане

Финансово-промышленная группа «Альтком» (Донецк) в феврале 2013 года планирует начать строительство автомобильного и железнодорожного мостов через реку Амударья в городе Туркменабате (Туркменистан), сообщили УНИАН в пресс-службе группы.

Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Украины Виктор Янукович заложили в основание будущего автомобильного и железнодорожного мостов через реку Амударья капсулы с памятными посланиями.

По данным пресс-службы, новый автодорожный мост строится в рамках реконструкции дороги Туркменабат — Фарап. Общая длина будущего моста — 1601,7 м. Он имеет четыре полосы движения шириной 3,75м, по две в каждом направлении, а также полосу безопасности шириной 1 м по наружным кромкам проезжей части. По обеим сторонам моста предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,5 м каждый. Общая ширина моста — 21,02м. Проектом также предусмотрено сооружение струенаправляющих и берегозащитных дамб.

Согласно проекту, железнодорожный мост через реку Амударья в Туркменабате соответствует первой категории. Длина моста составит 1750 м. Подмостовой судоходный габарит по высоте 10 метров и шириной 60 метров. Проектом также предполагается строительство берегозащитных и регуляционных сооружений общей протяженностью 3 км.

Заказчиком строительства мостов выступает правительство Туркменистана, генеральным подрядчиком — строительства компания «Альтком». В компании не уточнили стоимость строительства мостов.

Справка УНИАН. Финансово-промышленная группа «Альтком» создана в 2000 году. Учредителями группы являются Александр Тесленко и Сергей Павличев.

Компания занимается добычей, изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, проектированием, промышленным и гражданским строительством, а также строительством автодорог.

В группу входят предприятия «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Инвест-строй», «Альтком-Трансмеханизация», «Альтцем» и «Дорожное строительство «Альтком».