Аэропорт «Борисполь» в январе сократил пассажиропоток на 18%

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам января 2013 года сократил пассажиропоток на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 462 тыс. человек.

Как говорится в сообщении аэропорта, в январе 2013 года «Борисполь» обслужил 5 438 рейсов, в том числе 2 723 - на отправление, 2 715 - на прибытие.

Снижение пассажиропотока связано с «проблемами, возникшими в деятельности ряда национальных авиаперевозчиков».

«Банкротство крупнейшего национального перевозчика заставляет нас вносить значительные коррективы в работу аэропорта. Сейчас мы разрабатываем варианты корректировки планов на год и проводим активную работу по формированию расписания на летнюю навигацию 2013 года с учетом пожеланий авиакомпании «Международные авиалинии Украины»», - цитирует пресс-служба аэропорта генерального директора Антона Волова.

Кроме того, сообщается, что в январе 2013 года аэропорт сохранил обработку грузов на уровне 2 123 тонн, и увеличил обработку почты на 28% - до 558 тонн.

Как сообщал УНИАН, по словам А.Волова, пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь" в связи с проблемами в работе одного из ведущих украинских авиаперевозчиков – компании "АэроСвит" в январе 2013 года упал на 18%, а в феврале данная тенденция только ухудшилась.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

По итогам 2012 года аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом - до 8,478 млн человек.

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Украинские авиакомпании в январе сократили пассажирские перевозки в «Борисполе» на 30%

Украинские авиакомпании в январе 2013 года сократили на 30,4% пассажирские перевозки в международном аэропорту «Борисполь», обслуживающего более 70% авиационных пассажирских перевозок страны.

Как говорится в сообщении аэропорта «Борисполь», в частности, в январе 2013 года авиакомпания «АэроСвит» сократила перевозку пассажиров на 72,6% - до 48,193 тыс. пассажиров.

В то же время, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) увеличила пассажирские перевозки на 21,8%.

«Другие украинские перевозчики показали уменьшение пассажиропотока на 25,2%. Общая цифра уменьшение пассажиропотока по всем национальным авиакомпаниям составляет 30,4%», - говорится в сообщении аэропорта.

По данным «Борисполя», в декабре 2012 года «АэроСвит» сократил количество пассажиров в аэропорту «Борисполь» на 23%, а авиакомпания МАУ увеличила количество пассажиров на 8%.

«За декабрь 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года падение пассажиропотока в базовых перевозчиков составил 10%», - отмечает «Борисполь».