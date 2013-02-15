Телеканал «Интер» возглавил Бенкендорф, информационное вещание - Киселёв

Телеканал «Интер» возглавил Егор Бенкендорф, который ранее возглавлял Первый национальный телеканал.

Об этом сообщила «Телекритика» со ссылкой на собственные источники.

Анна Безлюдная, которая в свое время была генеральным продюсером телеканала, вошла в состав общественного наблюдательного совета канала.

Руководителем «Национальных информационных систем» (НИС) стал Евгений Киселёв.

По информации издания «Forbes-Украина», бывший председатель правления Inter Media Group и телеканала «Интер» Ярослав Порохняк покидает канал. Не будет работать на «Интере» и Лариса Горская, которая до последнего времени возглавляла НИС.

Справка УНИАН. 1 февраля 2013 г. телеканал «Интер» сообщил, что его приобрела GDF MEDIA LIMITED, которая принадлежит Дмитрию Фирташу.

В сообщении говорится, что компания K.H. MEDIA LIMITED, принадлежащая Валерию Хорошковскому, заключила соглашение о продаже 100% акций компании INTER MEDIA GROUP LIMITED, исходя из оценочной стоимости 2,5 млрд долларов США. Покупателем Группы выступила компания GDF MEDIA LIMITED, которая принадлежит Д.Фирташу.

«Таким образом, контроль над телеканалами ИНТЕР, НТН, К1, МЕГА, ЭНТЕР-ФИЛЬМ, К2, ПИКСЕЛЬ и MTV перейдет к GDF MEDIA LIMITED после получения соответствующего разрешения Антимонопольного комитета Украины», - говорится в сообщении.

7 февраля пресс-служба компании Group DF сообщила, что глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин вместе с бизнесменом Д.Фирташем стал совладельцем телеканала «Интер».

С.Лёвочкин передал свою долю акций GDF MEDIA LIMITED в управление компании.