Европол разгромил сеть киберпреступников из Украины, России и Грузии
08:34, 15 февраля 2013Транспорт/Связь
0
Европейская полиция сообщила о разгроме сети киберпреступников, получавших миллионные прибыли, рассылая вирусы на десятки тысяч компьютеров по всему миру, передает русская служба Би-Би-Си.
В заявлении сказано, что преступники заражали вирусом компьютеры, которые затем рассылали сообщения якобы от имени полиции. Адресатам сообщений говорилось, что они имели доступ к незаконной информации и должны уплатить штраф.
11 человек – граждане России, Украины и Грузии – были задержаны, и почти все они находятся в Испании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter