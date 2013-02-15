Европол разгромил сеть киберпреступников из Украины, России и Грузии

Европейская полиция сообщила о разгроме сети киберпреступников, получавших миллионные прибыли, рассылая вирусы на десятки тысяч компьютеров по всему миру, передает русская служба Би-Би-Си.

В заявлении сказано, что преступники заражали вирусом компьютеры, которые затем рассылали сообщения якобы от имени полиции. Адресатам сообщений говорилось, что они имели доступ к незаконной информации и должны уплатить штраф.

11 человек – граждане России, Украины и Грузии – были задержаны, и почти все они находятся в Испании.