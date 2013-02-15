Все расходы на лечение пострадавших в авиакатастрофе АН-24 взяла на себя Донецкая ОГА

Донецкая областная госадминистрация взяла на себя все расходы по обеспечению лечения всех пострадавших 13 февраля в авиакатастрофе самолета АН-24, находящихся в стационарах в больницах города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении напомнили, что на данный момент в Донецкой областной травматологической клинике находятся на лечении 8 человек, пострадавших в результате падения самолета и один человек – в Центральной городской больнице №1.

По словам главного врача областной травматологии Владимира Климовицкого, у всех этих пациентов «превалирует психотравма».

«Больные транспортабельны. Мы им предложили пройти лечение у нас, но некоторые будут лечиться дома, сегодня к ним приехали родственники... Необходимыми лекарствами больные обеспечены, все расходы на себя взяла Донецкая областная администрация», – отметил главный травматолог области.

В. Климовицкий также сообщил, что на борту самолета находился десятилетний ребенок. После осмотра врачи сделали заключение, что он не получил никаких травм и медицинская помощь ему не понадобилась.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление.

На борту самолета находились 52 человека (8 членов экипажа), пять погибли. На сегодняшний день известно, что 26 человек обратились за помощью к медикам, из них 9 человек находятся в больнице.

5 из 44 пассажиров самолета Ан-24, совершавшего чартерный рейс Одесса-Донецк и потерпевшего крушение в аэропорту Донецка, не были зарегистрированы.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.