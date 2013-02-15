В аэропортах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов

В Германии из-за забастовки сотрудников служб безопасности аэропортов Дюссельдорфа и Гамбурга 14 февраля были отменены более 250 рейсов.

Протестующие требуют повышения зарплат минимум на треть, передают РИА «Новости». Однако переговоры с работодателями зашли в тупик. В свою очередь, профсоюзы угрожают дальнейшими забастовками, в том числе 15 февраля.

Аэропорты Дюссельдорфа и Гамбурга входят в число самых загруженных в Германии, занимая 3-е и 5-е места соответственно по объему пассажиропотока. Дюссельдорфский аэропорт в день принимает и отправляет около 44,5 тыс. пассажиров, гамбургский - свыше 37 тыс.