В аэропортах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов
09:40, 15 февраля 2013Транспорт/Связь
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В Германии из-за забастовки сотрудников служб безопасности аэропортов Дюссельдорфа и Гамбурга 14 февраля были отменены более 250 рейсов.
Протестующие требуют повышения зарплат минимум на треть, передают РИА «Новости». Однако переговоры с работодателями зашли в тупик. В свою очередь, профсоюзы угрожают дальнейшими забастовками, в том числе 15 февраля.
Аэропорты Дюссельдорфа и Гамбурга входят в число самых загруженных в Германии, занимая 3-е и 5-е места соответственно по объему пассажиропотока. Дюссельдорфский аэропорт в день принимает и отправляет около 44,5 тыс. пассажиров, гамбургский - свыше 37 тыс.
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