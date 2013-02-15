Украинский госцентр радиочастот ликвидирует Севастопольский филиал

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) принял решение с 30 апреля 2013 года ликвидировать обособленное подразделение «Севастопольский филиал Украинского государственного центра радиочастот», сообщает предприятие в газете «Урядовый курьер» (№31 от 15 февраля т.г.).

Решение о прекращении филиала путем ликвидации было принято приказом начальника УГРЦ 29 января 2013 года. Главой ликвидационной комиссии назначен начальник Крымского филиала УГРЦ Анатолий Береза.

Заявки кредиторов принимаются на протяжении двух месяцев со дня публикации данного объявления.

Справка УНИАН. Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) относится к сфере управления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Полномочия УГЦР распространяются на пользователей радиочастотного ресурса Украины, которые действуют в полосах радиочастот общего пользования: УГЦР выполняет работы, связанные с расчетом сетей цифрового наземного вещания и выявлением источников радиопомех и др. В состав УГЦР входят 25 региональных филиалов и Центр сертификации.

Технический радиоконтроль УГЦР обеспечивает с помощью системы радиочастотного мониторинга, насчитывающей 128 мобильных и 189 стационарных станций радиоконтроля, развернутых в 107 населенных пунктах Украины на 168 объектах технического радиоконтроля.