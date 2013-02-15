Польша продаст компанию, управляющую лыжной инфраструктурой, до конца І полугодия

Варшава. Польские власти планируют завершить продажу компании Polskie Koleje Linowe (PKL), владеющей лыжными подъемниками и туристической железнодорожной линией в горах Польши, до конца первого полугодия 2013 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба государственного железнодорожного холдинга PKP, в который входит эта компания, заявки на объявленный в конце прошлого года конкурс подали уже шесть компаний.

Согласно сообщению, due dilligence компании продлится до середины марта текущего года, после которого каждый из претендентов сможет подать свое окончательное предложение по покупке этого актива.

РКР, который является крупнейшим железнодорожным холдингом в Польше и одним из крупнейших в Европе, сообщил, что PKL в 2011 году получил более 3 млн долл. чистой прибыли при почти 17 млн долл. доходов.

Компания не предоставила данных о результатах за 2012 год.

Заявки на покупку PKL подали компании Polskie Koleje Górskie S.A., Centrum Targowe "Ptak" S.A., инвестиционная группа Bachleda, инвестиционный фонд

Investor Private Equity, государственная компания, управляющая лесами в Польше, и предприниматель Томаш Жарнецкий.

Как сообщал УНИАН, приватизация созданной в 1936 году PLK, главным активом которой является лыжный подъемник в самом популярном курорте в Польше Закопане, вызывает много споров с стране среди политиков, органов государственной власти и рядовых граждан.

Агентство внутренней безопасности ABW (аналог СБУ) в конце прошлого года обнародовало отчет, согласно которому приватизация этой компании может поставить под угрозу национальные интересы, поскольку после ее продажи ряд частных лиц могут потребовать компенсации за отобранные ранее государством земельные участки, на которых расположены объекты PLK. Сейчас они этого не могут сделать, поскольку земля принадлежит государству и используется для государственных нужд.

Компания, которую номинально оценили в около 13 млн долл., владеет также туристической инфраструктурой в Завои, Мендзибродзю Живецком, Щавнице и Кринице.