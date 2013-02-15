Поезда Интерсити+ из Киева в Донецк будут отправляться на час раньше

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") перенесет отправление скоростных межрегиональных электропоездов Интерсити+ №150 и №152 из Киева в Донецк на более ранее время.

Как сообщает «Укрзализныця», в частности, с 18 февраля поезд №152 будет отправляться из Киева в 15 час. 39 мин. вместо 16 час. 30 мин.

Поезд №150 будет отправляться из Киева в 22 час. 18 мин. вместо 23 час. 38 мин.