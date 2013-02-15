Белорусская железная дорога приостанавливает продажу билетов в Украину

Минск. Белорусская железная дорога приостановила реализацию билетов на международные пассажирские поезда в Украину с 30 марта из-за неопределенности с переходом на летнее время.

Об этом УНИАН сообщили в пресс–службе БЖД.

«Это вызвано тем, что в соседней стране пока не определились с принятием решения о переходе на летнее время, в связи с чем украинскими железными дорогами приостановлена реализация билетов в сообщении с Беларусью и Россией. Данные меры необходимы, чтобы исключить возможные конфликтные ситуации с пассажирами после перехода на летнее время. После того, как украинская сторона примет какое-либо решение, расписание международных поездов будет откорректировано, и продажи возобновятся», - отметили на БЖД.

По информации белорусских железнодорожников, в настоящее время нельзя приобрести билеты на поезда в Украину с 30 марта в прямом сообщении и на некоторые составы, идущие транзитом через Украину в Россию с 29 марта.

На БЖД также отметили, что железнодорожное сообщение Беларуси с украинскими городами пользуется наибольшим спросом в летние месяцы.

Как сообщал УНИАН, Российские железные дороги приостанавливают продажу билетов на поезда, следующие в направлении Украины, с 30 марта текущего года в связи с отсутствием окончательного решения о переходе Украины в марте 2013 года на летнее время.

«Укрзализныця» сообщила о намерении с 15 февраля начать предварительную (за 45 суток) продажу билетов на международные поезда, в том числе и в Россию, на даты с 31 марта с учетом перехода Украины на летнее время.

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило законопроект, согласно которому предлагается ввести время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перехода на «летнее» время. Проектом закона на территории Украины вводится время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки. Установление такого порядка исчисления времени направлено на «обеспечение улучшения состояния здоровья граждан, повышение работоспособности населения, уменьшение количества аварий», утверждают в Минэкономразвития.

В январе 2013 года вопрос перехода на летнее время вновь обсуждался в Минэкономразвития, однако окончательного решения так и не было принято.