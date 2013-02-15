В столице до конца года установят 150 паркоматов

В этом году коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» планирует установить в столице 150 паркоматов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя директора коммунального предприятия «Киевтранспарксеривс» Дениса Салобаенко.

По его словам, сейчас в Киеве функционирует 87 паркоматов, 30 из которых появились в начале 2013 года.

Д.Салобаенко напомнил, что проектом «Программы развития единого парковочного пространства в Киеве до 2015 года» предусмотрено увеличение обеспеченности населения местами парковки и хранения автотранспорта на 21 тыс. 657 машиномест. Среди них: 3857 машиномест в паркингах, 4300 – дневные парковочные площадки, 10 тыс. – ночные (круглосуточные), 2 тыс. – экопарковки и 1,5 тыс. машиномест – перехватывающие площадки.

Кроме того, соответствующей программой предусмотрены мероприятия по обустройству паркоматами 160 парковочных площадок, а также повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети и улучшение экологической обстановки в столице.

В настоящее время программа находится на согласовании в Департаменте транспортной инфраструктуры и в комиссиях Киевсовета. К выполнению мероприятий, прописанных в документе, будут привлекать инвесторов.

Также, по словам Д.Салобаенко, возле станции метрополитена «Ипподром» на просп. Академика Глушкова, 5, за собственный счет профильного предприятия обустраивается перехватывающая парковочная площадка

«Парковочная площадка будет оснащена автоматическим въездным и выездным терминалом, современной системой охраны, освещением, системой видеонаблюдения. Кроме того, будет введен специальный тариф, который позволит автовладельцам оставлять транспортные средства на длительное время», – заметил Д.Салобаенко.

Он добавил, что коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» постоянно увеличивает поступление сбора за места парковки транспортных средств в бюджет города. Если в 2011 году эта сумма составляла 18 тыс. 430 грн, то в 2012 году она увеличена в 1,6 раза и составляет 29 тыс. 575 грн.