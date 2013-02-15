В Измаильском порту могут снизить тарифы на переработку некоторых грузов

Министерство инфраструктуры Украины предлагает установить понижающий коэффициент 0,85 к тарифам на переработку некоторых внешнеторговых грузов в Измаильском морском торговом порту для компенсации потерь от переориентации грузопотока железорудного сырья Полтавского горно-обогатительного комбината.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства инфраструктуры.

«В 2013 году отсутствует объективная возможность возврата данного грузопотока в связи с его направлением через госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" в порт «Констанца» (Румыния). Кроме того, структура общей переработки грузов ГП "Измаильский МТП" представлена преимущественно низкотарифными навалочными грузами», - говорится в пояснительной записке к проекту приказа о введении понижающих коэффициентов.

Для привлечения высокотарифных грузов в Измаильский порт Минифраструктуры предлагает снизить тарифы на перевалку продукции химической промышленности, тарно-штучных грузов в пакетах и черных металлов.

По оценке экспертов ведомства, понижающие коэффициенты позволят в 2013 году увеличить перевалку черных металлов, грузов химической промышленности и тарно-штучных грузов по сравнению с 2011 годом в 2 раза, а по сравнению с 2012 годом - в 3 раза.

В частности, Минифраструктуры прогнозирует, что в 2013 году Измаильский порт сможет перевалить 600 тыс. тонн металлопродукции, 70 тыс. тонн продукции химической промышленности и 30 тыс. тонн тарно-штучных грузов.

При этом при увеличении грузопереработки финансовый результат ГП "Измаильский МТП" от погрузочно-разгрузочных работ в 2013 году может увеличиться по сравнению с 2011 годом на 2,2 млн грн и примерно на 8 млн грн по сравнению с 2012 годом.

Дополнительный доход от перевалки этих грузов может составить около 19,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Измаильский морской торговый порт по итогам 2012 года сократил перевалку грузов на 41,3% по сравнению с 2011 годом — до 2,907 млн тонн. Основной причиной падения переработки грузов является уменьшение по сравнению с 2011 годом перевалки железорудного сырья Полтавского горно-обогатительного комбината на 57,1%.

Справка УНИАН. ГП "Измаильский морской торговый порт" развивается сегодня как многопрофильный торговый порт для перегрузки железнорудного сырья, угля, кокса, черных и цветных металлов, бумаги, целлюлозы, удобрений, пилолеса, генеральных грузов и т. д. К акватории Измаильского порта относится водное пространство Килийского устья реки Дунай от 85 до 94 километра.

Мощности порта на сегодняшний день позволяют перерабатывать до 8,5 млн. тонн грузов в год. Измаильский порт располагает 24 причалами общей протяженностью 2618,6 м. Возможности причалов порта позволяют принимать и ставить под грузовые операции суда с осадкой до 7 метров, длиной до 150 метров, шириной до 30 метров.