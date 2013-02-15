Антимонопольный комитет оштрафовал Киевский речной порт на 2,2 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию «Киевский речной порт» на 2,2 млн грн за нарушение конкурентного законодательства, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, «Киевский речной порт» оштрафован за злоупотребление монопольным положением на рынке предоставления специализированных услуг порта. По мнению АМКУ, созданная портом «Столичная судоходная компания» препятствовала доступу на рынок перевозки пассажиров речным транспортом.

Справка УНИАН. ПАО «Киевский речной порт» специализируется на перевозках пассажиров водным транспортом, а также на разработке гравиевых и песчаных карьеров.

Предприятие завершило 2011 год с чистой прибылью в размере 9,542 млн грн, тогда как в 2010 году оно получило чистый убыток 21,132 млн грн.