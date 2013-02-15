Управляющий директор Group DF возглавил набсовет телеканала «Интер»

Управляющий директор группы компаний Group DF, объединяющей активы бизнесмена Дмитрия Фирташа, Борис Краснянский возглавил наблюдательный совет телеканала «Интер».

Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято в четверг, 14 февраля, на собрании акционеров телеканала. «Интересы мажоритарного акционера в наблюдательном совете представляют: Борис Краснянский (глава наблюдательного совета), который будет отвечать за финансовые, юридические и корпоративные вопросы, Анна Безлюдная – ответственная за стратегию и развитие телевизионного бизнеса, Роберт Шетлер-Джонс – директор GDF Media. От миноритарных акционеров в наблюдательный совет вошли: Дмитрий Орлов (ОАО "Первый канал"), Мирослава Караева (ООО "Пегас Телевидение")», - сказано в сообщении телеканала.

В нем же указывается, что вновь избранный наблюдательный совет назначил новый состав правления телеканала "Интер". «Главой правления стал Егор Бенкендорф. В состав правления вошли Антон Никитин, который также был назначен главным редактором телеканала, Ирина Ионова, занявшая пост креативного продюсера, а также Андрей Долгопятов, назначенный исполнительным директором телеканала, Алексей Романюта, который назначен финансовым директором», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля компания K.H. Media Limited, принадлежащая Валерию Хорошковскому, заключила соглашение о продаже 100% акций компании Inter Media Group Limited, исходя из оценочной стоимости 2,5 млрд долл. Inter Media Group Limited представляет телеканалы «Интер», НТН, К 1, «Мега», «Энтер-фильм», К2, «Пиксель» и MTV. Покупателем группы выступила компания GDF Media Limited, которая принадлежит Дмитрию Фирташу. Телеканал «Интер» подтвердил, что его купила компания GDF Media Limited.

Сегодня, 15 февраля, Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на эту покупку.