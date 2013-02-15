Железные дороги за 1,5 месяца перевезли почти 11 млн тонн каменного угля

Железные дороги Украины с начала 2013 года по состоянию на 14 февраля погрузили 10,962 млн тонн каменного угля, или более 160 вагонов.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в частности, в направлении портов железные дороги погрузили 384,5 тыс. тонн угля (5 568 вагонов), во внутреннем сообщении - 10,578 млн тонн (154,441 тыс. вагонов).

Наибольшую погрузку каменного угля продемонстрировали Донецкая железная дорога (ДЖД) - 8,549 млн тонн (124,591 тыс. вагонов) и Приднепровская железная дорога (ПЖД) - 1,835 млн тонн (26,89 тыс. вагонов).

На протяжении января-февраля текущего года в среднем за сутки выгружалось 4124 вагона, или 281,9 тыс. тонн угля.

Вместе с тем, «Укрзализныця» отмечает, что задолженность за перевозку угля перед железными дорогами составляет более 370 млн грн.

Справка УНИАН. Каменный уголь является основным видом грузов, который перевозится железнодорожным транспортом Украины. В течение 2012 года железные дороги Украины перевезли 122,4 млн тонн каменного угля.

Железные дороги Украины в 2012 году сократили перевозки грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн.