Железные дороги в 2012 году недополучили почти 193 млн грн компенсации за перевозку льготников

Железные дороги Украины в 2012 году получили из бюджетов разных уровней 175 млн грн компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщении, что составляет всего 47,6% от необходимой суммы.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), всего в 2012 году железные дороги перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 367,6 млн грн.

В январе 2013 года железные дороги перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 25,2 млн грн, а получили компенсации 0,87 млн грн, что составляет 3,2% необходимой суммы.

Как сообщал УНИАН, убытки от перевозки льготных категорий пассажиров в 2011 году выросли на 13,6% по сравнению с 2010 годом - до 303,6 млн грн.

В то же время сумма компенсации, полученной за перевозку льготных категорий пассажиров, в 2011 году выросла на 22% по сравнению с 2010 годом — до 142,8 млн грн.

Убытки железных дорог Украины от пассажирских перевозок за последние 5 лет составили около 30 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов от перевозки льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют улучшать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

К тому же суммы, которые закладываются для компенсации железнодорожных перевозок льготников в бюджетах местных органов власти, не покрывают реальных расходов железнодорожного транспорта от перевозки льготников.