Польская PKP в целях экономии сократит количество эксплуатируемых ж/д путей более чем на 10%

Варшава. Польская государственная компания PKP PLK, управляющая всей железнодорожной инфраструктурой в стране, планирует в рамках экономии сократить количество эксплуатируемых в стране железнодорожных путей до 17 тыс. с ныне действующих 19 тыс. километров.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских СМИ, испытывающая серьезные финансовые трудности компания таким образом рассчитывает ежегодно экономить около 20-25 млн долл.

Вице-глава PKP PLK Филип Войчеховский заявил журналистам в пятницу, что из эксплуатации будут выведены около 90 участков, отметив, что по 50-ти из них поезда все равно не ездят.

"Следует отметить, что мы не ликвидируем ни одного участка и ни одного километра. Эти линии просто будут выведены на время из использования", - отметил он.

Польское агентство РАР отмечает, что руководство компании выбрало эти линии после анализа активности использования всех около 450 участков на польской железной дороге.

По данным железнодорожников, на сегодняшний день около 90% всего ж/д движения в Польше проходит по 12 тыс. километрам, а количество находящихся в эксплуатации железнодорожных путей за последние пять лет уже сократилось на 5 тыс. км.

РАР заметило, что ухудшающееся из года в год финансовое положение PKP PLK может привести к тому, что компания перестанет быть платежеспособной, назвав среди причин такой ситуации необходимость частично финансировать проекты, деньги на которые выделяет Евросоюз, и долги клиентов за доступ к железнодорожной инфраструктуре.

Как сообщал УНИАН, государственный железнодорожный холдинг PKP, в который входит PKP PLK, планирует в ближайшие три года сократить свои расходы на около 300 млн долл., часть из которых будет сэкономлена благодаря выведению из эксплуатации части железнодорожных путей.

Справка УНИАН. PKP PLK в 2011 году (данные за 2012 пока не опубликованы) увеличила чистый убыток до почти 190 млн долл. по сравнению с 140 млн долл. годом ранее и около 110 млн долл. в 2009 году.

Власти создали государственный холдинг РКР в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожной отрасли и подготовки к приватизации входящих в него компаний.

PKP PLK, которая является одной из входящих в холдинг компаний, ответственна за содержание и реконструкцию железнодорожных путей, а также разрабатывает расписание поездов и регулирует их проезд.