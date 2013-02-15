Законопроект об авторском праве угрожает развитию информпространства - ИнАУ

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав» (№6523), принятый Верховной Радой Украины VI созыва 01.02.2011 г. в первом чтении, и предлагаемый авторами (М.Луцким, К.Самойлик и В.Зарубинским), как переходной на сессию VII созыва для принятия в целом, содержит существенные угрозы последующему развитию отечественного информационного пространства. Об этом говорится в открытом письме Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) председателю Комитета ВР по вопросам науки и образования Лилии Григорович, текстом которого располагает УНИАН.

В письме отмечается, что представители институтов гражданского общества, которые представляют разные отрасли экономики Украины, а также организации, которые представляют интересы субъектов авторского права и смежных прав, «восприняли данный Законопроект крайне негативно». Они неоднократно в течение 2010-2012 годов отмечали, что он «создает условия для защиты узковедомственных интересов посредников на рынке интеллектуальной собственности» - уполномоченных организаций коллективного управления, за счет владельцев авторских прав и других субъектов ведения хозяйства и обращали внимание на «тот значительный вред, который принесет государству принятие данного законопроекта».

По их мнению, принятие законопроекта приведет к таким негативным последствиям как лишение субъектов авторского права и смежных прав (авторов, исполнителей, производителей фонограмм и правообладателей) возможности непосредственно распоряжаться результатами собственного творческого труда, узурпации полномочий на сбор вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав посредниками - частными организациями.

Законопроект может привести к монополии в этой сфере, углублению коррупционных явлений и разворовыванию средств авторов, исполнителей, производителей фонограмм и других правообладателей уполномоченными организациями коллективного управления.

ИнАУ просит Л.Григорович, при рассмотрении данного законопроекта на заседании комитета сформировать предложение в виде проекта Постановления ВР о снятии его с рассмотрения на VII сессии ВР как противоречащего декларируемым целям и содержит существенные угрозы последующему развитию отечественного информационного пространства.

ИнАУ также просит пригласить на заседание комитета своих представителей и представителей других институтов гражданского общества.

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