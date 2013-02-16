Спутниковый телеканал "Первый Ukraine" в марте начнет вещание в США и Канаде

Международный спутниковый канал Национальной телекомпании Украины "Первый Ukraine" в марте 2013 года начнет вещание в США и Канаде.

Как сообщается на официальном сайте телеканала, выход на эти страны будет обеспечен благодаря договоренностям с наибольшей платформой Интернет-телевидения и одним из IPTV операторов Канады.

Первые переговоры с провайдерами услуги были начаты вскоре после запуска канала в сентябре 2012 года. После согласования юридических и технических вопросов трансляции канала, сегодня стороны находятся на финальной стадии согласования договоренностей.

Кроме того, телеканал намерен 22 февраля представить бета-версию приложения с онлайн-трансляцией канала для смартфонов и планшетов ОС Андроид, а также создать соответствующее программное обеспечение для линейки смартфонов и планшетов Apple.

Справка УНИАН. С 15 октября 2012 телеканал "Первый Ukraine" обновил сетку вещания. Сегодня канал вещает в открытом доступе на территории от восточных провинций Испании до европейской части России включительно.