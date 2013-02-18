Забастовка против сокращений сотрудников Би-Би-Си сегодня пройдет в крупнейших городах Англии

Забастовка против сокращений сотрудников телерадиокорпорации Би-Би-Си пройдет в понедельник, 18 февраля, в крупнейших городах Великобритании.

Как сообщает РИА «Новости», по информации сайта организатора акции - Национального союза журналистов (NUJ), руководство компании ради снижения расходов планирует в ближайшие месяцы сократить около двух тысяч сотрудников. При этом отмечается, что с 2004 года были уволены уже семь тысяч работников Би-Би-Си. Представители Союза журналистов утверждают, что руководство компании "готово тратить государственные деньги на бесполезные сокращения, лишая опытных и талантливых журналистов средств к существованию".

Забастовка пройдет в Лондоне, Бирмингеме, Ноттингеме, Оксфорде, Плимуте (Англия), Кардиффе (Уэльс), Глазго (Шотландия) и ряде других городов. В ней примут участие журналисты, работающие в нескольких подразделениях компании: BBC Scotland, Five Live, Asian Network, Big Screens, Newsbeat и World Service.

Организаторы забастовки требуют не производить сокращений в течение полугода. За это время они намерены провести переговоры с генеральным директором корпорации. Представитель Би-Би-Си отметил, что руководство понимает обеспокоенность журналистов, но сожалеет о решении NUJ провести забастовку, которая может привести к перебоям в работе компании.