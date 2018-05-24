IT-индустрия "попробовала" льготы и ждет более весомых преференций

Компании IT-отрасли пока не могут использовать предоставленные им с начала года льготы по налогу на прибыль. И не очень-то стремятся к этому. Они настаивают на дополнительных преференциях в виде снижения налога на доходы работников IT-компаний (до 5%) и единого социального взноса в размере стандартной ставки от двух минимальных зарплат. А также на освобождении от НДС операций по предоставлению IT-услуг.

По расчетам айтишников, это будут те немногочисленные преференции в стране, которые принесут государству и бюджету не убытки, а весомые дополнительные поступления. Прежде всего, за счет выхода отрасли «из тени», чего так и не произошло с введением урезанного варианта льгот. Соответствующий законопроект уже находится в парламенте, а премьер-министр Николай Азаров заверил участников рынка, что настало время его рассмотреть. Как, впрочем, и время дать возможность желающим IT-компаниям воспользоваться введенными льготами, чему до сих пор мешает бюрократическая волокита в органах власти.

«Полурабочие» преференции

С начала нынешнего года в Украине вступили в силу сразу две льготы для предприятий IT-сферы, о которых много и давно говорилось. Это, во-первых, отмена НДС для операций по поставке готовых программных продуктов, во-вторых, снижение для IT-компаний ставки налога на прибыль (с 21% до 5%).

Однако, реально действует на сегодняшний день лишь отмена НДС. Данная льгота не требует никаких регистраций и даже прямого отношения компаний к IT-рынку. С 1 января операция по поставке продукции не облагается НДС вне зависимости от того, кто эту операцию производит (даже если это фирма по торговле алкоголем или трикотажем). Под готовыми программными продуктами подразумевается «результат компьютерного программирования в виде операционной системы, системной, прикладной или развлекательной и/или учебной компьютерной программы (их компонентов), а также в виде интернет-сайтов и/или онлайн-сервисов». Сюда же относится криптографическая защита. По сути, выгоды от такой преференции тем, кто занимается аутсорсингом, нет никакой: они преимущественно экспортируют товар, а, следовательно, и так не платят НДС. Но вот продавцам программ на территории Украины такая льгота, безусловно, позволит нарастить объемы.

Глава Совета по конкурентоспособности индустрии информационно-коммуникационных технологий Игорь Лисицкий отмечает, что данная норма с начала года действует по умолчанию и исправно, но поскольку заработала она только полтора месяца назад, о результатах и ее влиянии на индустрию говорить рано. Хотя ощутить ее действие может уже каждый - если зайти в магазин и купить там коробочную версию, например, Windows, то стоимость будет без НДС.

Директор Ассоциации “Информационные технологии Украины” Виктор Валеев поясняет, что отмена НДС касается операций по продаже ПО, а не в целом деятельности субъектов ИТ-индустрии: «...остается много вопросов, в частности, касается ли освобождение от НДС продажи ИТ-услуг или только продукции; необходимо ли применение этого положения для импортного ПО; как подтвердить “результат программирования”, указанный в законе, перед ГНСУ. Кроме того, принятый вариант закона создает значительные сложности при его применении, в том числе, по причине некачественной терминологической базы».

По данным Ассоциации “Информационные технологии Украины”, в Украине сегодня работает более 1000 ИТ-компаний с общим количеством сотрудников около 30-40 тысяч человек. Объем украинского рынка ИТ-аутсорсинга в 2012 г. превысил $1,5 млрд. по сравнению с $1,1 млрд в 2011 году.

Что касается второй, положенной с начала года айтишникам преференции, – снижения ставки налога на прибыль с 21% до 5%, то тут все гораздо сложнее. Данная норма, по сути, до сих пор не действует. Даже для тех, кто все оформил, чтобы ее получить - IT-компании должны зарегистрироваться как субъект индустрии программной продукции (СИПП). При этом компания, подающая на регистрацию, должна соответствовать трем обязательным критериям. Во-первых, удельный вес доходов от осуществления видов экономической деятельности в IT-сфере должен составлять не менее 70%. Во-вторых, она не должна иметь налогового долга. И, в-третьих, первоначальная стоимость основных средств и/или нематериальных активов должна превышать 50 минимальных зарплат (53 560 грн если компания подавала документы до 1 декабря 2012 года, и 58 800 грн. - на данный момент). Все эти критерии компания должна подтвердить финансовой отчетностью и копиями первичной документации, которые с заявлением подаются в налоговую инспекцию по месту регистрации. Чтобы пользоваться льготой с первого квартала нынешнего года, компании должны были успеть подать документы до 30 ноября 2012 года.

Однако ни тогда, ни неделю назад не был утвержден и заюстирован соответствующий приказ Минфина, предусмотренный Законом №5091, который включает в себя порядок регистрации таких компаний, указание относительно работы реестра, куда они вносятся и т.п. Данный приказ уже зарегистрирован Минюстом, тем не менее, сам реестр пока так и не работает.

По словам генерального директора компании ABBYY Украина Виталия Тищенко, компания подала заявку на регистрацию одной из первых и на сегодняшний день уже прошла все обозначенные законом процедуры. «Но приказ относительно создания реестра СИПП был официально зарегистрирован Минюстом лишь в феврале текущего года. Поэтому пока до конца не ясно, что делать с компаниями, вроде нашей, которые все этапы прошли вовремя, и имеют основания на получение льготы уже с первого квартала. Мы ожидаем, что в ближайшее время первые компании будут включены в реестр, и льготная ставка налога на прибыль заработает. При этом существует известная проблема - компании платят авансом налог на прибыль в размере прошлогодних платежей (рассчитанных по ставке 21%). С моей точки зрения, правильно было бы сделать перерасчет авансовых платежей в таких случаях. Но это - общая проблема, а не проблема только IT-отрасли», - отметил Тищенко.

За льготами очереди нет

Помимо того, что льгота по ставке налога на прибыль для субъектов индустрии программной продукции пока еще не работает, эксперты отмечают, что она оказалась и не очень-то востребованной у айтишников. По данным Ассоциации IT, количество крупных компаний отрасли, подавших документы на регистрацию, на сегодняшний день не превышает и десятка. Аналогичные данные приводит и президент компании Imena.ua Александр Ольшанский, который отметил, что «налоговыми льготами воспользовались единицы компаний при объеме рынка в тысячи компаний».

Причин подобной непопулярности предоставленной айтишникам преференции несколько. Во-первых, по словам Тищенко, многие его коллеги не хотят подавать заявку, пока все процедурные вопросы не будут утрясены. Также, по словам эксперта, закон требует предоставления всей первичной документации за значительный период деятельности. «Один из критериев для регистрации как СИПП (доля доходов от профильной деятельности) выписан таким образом, что стандарты бухгалтерского учета не позволяют его подсчитать, а закон фиксирует перечень возможных видов документов, которые может (и должен!) предоставить апликант. Поэтому налоговая требует копии всех первичных документов, подтверждающих «профильные» объемы реализации продукции. Понятно, что обработать такое большое количество (а это могут быть десятки тысяч позиций) неструктурированных бумажных документов невозможно в сжатые сроки, предусмотренные законом. Этот технический момент нужно откорректировать в ходе доработки законопроекта №2063.», - отметил Тищенко.

По мнению Ольшанского, IT-компании не спешат, а большинство и вовсе не собираются регистрироваться в качестве СИПП, поскольку сама эта льгота, в силу специфики налогообложения прибыли, не такая уже и существенная, а усложнение учета, связанного с применением льготного режима, весьма заметно. «Очень многие компании решили не пользоваться льготой, потому что усложнение налогового и бухгалтерского учета намного затратнее, чем та выгода, которая получается в результате. То есть, причина не в нежелании компаний, а в несовершенстве принятого закона. Я хорошо понимаю государство, которое в данном вопросе пытается идти малыми шагами, но шаг был уж слишком мал», - сказал Ольшанский.

Собственно, эксперты сходятся во мнении, что большинство компаний подадут документы на регистрацию как СИПП и выведут бизнес из «тени» лишь после того, как появится норма о более лояльном налогообложении зарплат. Поскольку именно это их основной «больной мозоль» с точки зрения ведения бизнеса в Украине. Хотя злые языки поговаривают, что согласно плану действий Кабмина по внедрению экономических реформ предусмотрены проверки СПД (а именно по такой схеме сейчас работает большинство айтишников) для выявления скрытых трудовых отношений с юридическими лицами, что будет предусматривать ответственность для обеих сторон, чем власти могут «прищучить» компании до ввода дополнительных льгот.

Тем не менее, по словам Ольшанского, схема работы частных предпринимателей вряд ли вызовет репрессии на рынке, поскольку она легальная. «Это легальный механизм, который позволяет минимизировать налогообложение для такого рода компаний. То, что это не служит развитию отрасли, - другой вопрос: понятно, что компании хотели бы вести свою деятельность именно как компании, а не как частные предприниматели», - отметил он.

По словам Лисицкого, время от времени подобные проверки проходили и проходят сейчас, в том числе в IT-компаниях. «Этим проблему не решить, что уже не раз доказала практика. Без принятия норм, которые заложены в законопроекте №2063, полная легализация и отказ от «серых» схем в отрасли невозможен. Это связано с тем, что наши компании и специалисты работают в отрытой экономике. На международном рынке присутствуют такие страны, как Индия и Беларусь. Там уже давно действую особые налоговые условия для IT-индустрии. Соответственно общая система налогообложения делает стоимость услуг и продуктов IT-индустрии Украины неконкурентоспособными на международном рынке», - отметил он.

Наполнить бюджет преференциями

Понимают трудности отрасли и в парламенте, и в правительстве. Об этом свидетельствует тот факт, что 21 января в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №2063 «О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции», внесенный группой народных депутатов в составе Виктора Януковича, Валерия Омельченко, Сергея Гриневецкого и Сергея Гордиенко.

Документом предусматривается снизить налог на доход работников IT-компаний до 5%, освободить от НДС операции по поставке IT-услуг и ввести для IT-компаний и их работников единый социальный взнос в размере стандартной ставки от двух минимальных зарплат.

По словам Валеева, «участники рынка сходятся во мнении, что без снижения единого социального взноса и налога на доходы физлиц налоговые стимулы для ИТ-отрасли оказались вырванными из контекста, и поэтому практически невостребованы отраслью».

Во время встречи с представителями украинских IT-компаний и народными депутатами, премьер-министр отметил, что время обсуждения поданного законопроекта уже настало. «Думаю, после принятия соответствующего законопроекта у предприятий появится серьезный стимул легализовать все свои обороты, отказаться от «серых» схем, кроме того, это позволит также вкладывать инвестиции», - сказал Азаров.

Говоря о том, какие перспективы несет новое льготное налогообложение IT-отрасли для государства и бюджета, в Совете по конкурентоспособности индустрии информационно-коммуникационных технологий Украины отмечают, что, несмотря на, казалось бы, снижение налогов и обязательных сборов для айтишников, государство в итоге должно выйти на существенный рост поступлений в бюджет и социальные фонды. Такой эффект ожидают благодаря выходу из «тени» компаний отрасли, которые сегодня работают со своими сотрудниками по схемам СПД, принося минимальные доходы в бюджет. По данным Совета, уже в первый год действия дополнительных льгот планируется увеличение поступлений от подоходного налога с физических лиц на 78 млн грн, по платежам единого социально взноса - на 120 млн грн. За 5 лет ожидается порядка 10 млрд грн дополнительных поступлений. Кроме того, по расчетам аналитиков отрасли и общественных организаций, помимо увеличения поступлений в бюджет и социальные фонды, реализация новых норм позволит сохранить и приумножить валютные поступления от экспорта высокотехнологичной продукции и услуг в сфере информационных технологий (1,2 млрд долл. в 2012 году + 20% ежегодно), а также ежегодно наращивать новые высокооплачиваемые рабочие места (100 тыс. человек в 2012 году + 25-30% ежегодно).

«Нужно понимать, что в данном случае то, что предлагается сделать – это не льготы. Льгота – это когда мы для населения продаем какую-либо продукцию дешевле себестоимости, или снижаем ставки налогов для тех сфер, которые по тем или иным причинам необходимы для выполнения функций государства. В случае же IT-отрасли бюджету это не будет стоить нисколько. Наоборот, прогнозируется существенное увеличение поступлений. В случае принятия и реализации всех необходимых норм темпы роста на уровне 30-50% в год вполне реальны. Наша индустрия, даже в кризисные для всего мира 2008-2009 года, росла на 20-30% в год», - отметил Лисицкий.

Аналогичного мнения придерживается и Ольшанский: если законопроект будет принят, есть шанс, что компании начнут выходить "из тени", декларировать деньги, которые платят сотрудникам, декларировать прибыль и т д. «Действительно, при правильном режиме налогообложения темп отрасли может достигать 30%, 40% а то и 50% в год. Ну, 50%, думаю, цифра оптимистичная, но 30% - вполне реально. Спрос на IT-услуги на сегодня высокий за рубежом, но даже и на внутреннем рынке он достаточно большой, и за 2-3 года на этом вполне реально существенно поднять экономику. К тому же, при таком сценарии специалисты в сфере IT из страны не уедут, бюджет получит налоги, люди получат зарплаты, а компании смогут готовить новых специалистов», - сказал Ольшанский.

Судя по активным подвижкам в сторону айтишников, понимают это и наши государственные мужи. Именно поэтому преференции IT-сфере, по всей видимости, таки дадут, несмотря на планы правительства и парламента по существенному сокращению действующих льгот для пополнения бюджета-2013. Ведь в сельском хозяйстве и ГМК нельзя резко увеличить производство раз в 10, тогда как отрасль IT имеет потенциал десятикратного роста. Впрочем, даже в случае оперативного принятия закона, данные льготы будут иметь отложенный эффект, поскольку вступят он в силу не раньше следующего года.

Любовь Осипова