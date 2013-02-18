Продажи на рынке бытовой техники и электроники в Украине за 2012 год выросли до 44,4 млрд грн

В 2012 году объем продаж на рынке бытовой техники и электроники в Украине вырос по сравнению с 2011 годом на 2,8% и составил более 44,44 млрд грн. Об этом говорится в результатах исследования компании GfK Ukraine, которыми располагает УНИАН.

Двумя основными драйверами отчетного периода стали сектор IT, показавший рост объемов продаж на 6,6% - до почти 12,7 млрд грн, и сектор телекоммуникационного оборудования – рост объема продаж на 2,6% (более 8,2 млрд грн).

Согласно исследованию, 2012 год характеризовался противоположными тенденциями в первом и втором полугодии: падение на 1% и рост на 5% соответственно. В то же время секторы офисной техники, фото- и информационных технологий составляют исключение из этого правила: первый стабильно уменьшался в течение всего года (падение на 4,6% в годовом исчислении - до 967 млн грн); второй демонстрировал значительный рост (на 15%) в первом полугодии 2012 года благодаря бурному развитию сегмента дорогих зеркальных фотокамер. Постепенное насыщение этого сегмента во втором полугодии привело к сокращению продаж сектора фототехники на 1% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года (рост в годовом исчислении 5,8%, до 1,8 млрд грн). Подобная ситуация наблюдается на рынке информационных технологий: менее активные продажи во втором полугодии 2012 года, чем в аналогичном периоде 2011 года.

В четвертом квартале 2012 года рынок бытовой техники и электроники составил 14,7 млрд грн, что на 10% выше показателя аналогичного квартала 2011 года. Несмотря на невысокие объемы продаж телевизоров в начале года, в целом сектор потребительской электроники показал наибольший рост в этом квартале – 22%. Секторы бытовой техники, и большой, и малой, выросли на 12% и 13% соответственно. IT-сектор сохранил ведущую позицию при умеренных темпах роста (на 4%). Такой же показатель и у фоторынка. В отличие от предыдущих кварталов 2012 года, в четвертом квартале негативную динамику продемонстрировал лишь один сектор – офисная техника, продажи которой сократились на 10%. Продажи рынка телекоммуникационного оборудования увеличились на 9%.

Справка УНИАН. GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, входит в международную исследовательскую сеть GFK Group. В 2011 году объем продаж GFK Group составлял 1,37 млрд евро.