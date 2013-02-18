Более сотни IT-компаний Украины подали заявки на льготное налогообложение – Миндоходов

Заявления для получения свидетельства субъекта индустрии программной продукции, позволяющего платить налог на прибыль в размере 5%, подали первые 136 IT-компаний по всей Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

В Миндоходов напомнили, что льготная ставка налога на прибыль в размере 5% (вместо 19%) действует с 1 января 2013 года. «Специалисты министерства надеются, что льготное налогообложение будет способствовать развитию производства программного обеспечения, и призывают все компании, работающие в создании «софта», обращаться в налоговые органы с заявлениями о применении льготы», - сказано в сообщении Миндоходов.

В нем же указывается, что формы регистрационного заявления и заявления об аннулировании регистрации разработаны и утверждены приказом Министерства финансов, ознакомиться с которым можно на веб-портале Госналогслужбы www.sts.gov.ua, где также размещены формы соответствующих документов.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Украина вошла в тридцатку ведущих стран по IT-аутсорсингу (привлечению персонала в сфере информационных технологий), согласно исследованию аналитического агентства Gartner.

В феврале 2013 года правительство совместно с рядом народных депутатов инициировало введение стимулирующего режима работы для ведущих IT-компаний Украины, что, по мнению чиновников, должно способствовать не только прямому развитию отрасли, легализации предприятий, но и привлечению инвестиций.

В государственном бюджете на 2013 год предусмотрено, что поступления от налога на прибыль должны составить 57,1 млрд грн. При этом объем налоговых льгот в бюджете на 2013 год составляет 70,4 млрд грн.