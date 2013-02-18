Причины катастрофы АН-24 будут известны после расшифровки данных черных ящиков - Вилкул

Ответ о причинах катастрофы самолета АН-24 в Донецке 13 февраля можно будет дать лишь после расшифровки данных черных ящиков и опроса всех членов экипажа и находившихся на борту пассажиров.

Об этом сообщил вице-премьер Украины Александр Вилкул в эфире телеканала «Интер» в воскресенье, 17 февраля.

«Комплексный ответ (о причинах авиакатастрофы – УНИАН) можно будет дать только после того, как пройдет до конца опрос всех членов экипажа и всех находившихся на борту. И самое главное, как всегда, это расшифровка черных ящиков», - подчеркнул вице-премьер.

При этом он сообщил, что по предварительным выводам комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, действия диспетчеров были правильными, и экипаж не употреблял спиртного в день выполнения рейса.

«Предварительные выводи комиссии на сегодняшний момент следующие: действия диспетчеров были однозначно правильными; метеорологи прогнозировали погоду правильно и передавали членам экипажа. На сегодня закончилась медицинская проверка, и в крови членов экипажа алкоголя или других веществ не обнаружено. То есть алкоголь в этот день они не употребляли. Были сложные погодные условия в этот день, особенно было сгущение тумана в районе Донецкого аэропорта. Были сняты уже черные ящики с самолета, и специальные службы и в субботу, и в воскресенье трудятся над их расшифровкой», - добавил А.Вилкул.

Он также сообщил, что для работы комиссии по установлению причин авиакатастрофы дается месяц, однако члены комиссии будут стараться дать результаты раньше этого строка.

«Для работы такого типа комиссии дается месяц. Мы постараемся сделать выводы быстрее, но полностью комплексный вывод можно будет сделать только после того, как все будет всесторонне изучено и расшифрованы черные ящики», - отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что версия теракта является одной из базовых версий и всегда отрабатывается при подобных авиакатастрофах. При этом А.Вилкул сказал, что перегруза самолета пассажирами не было.

«На таком типе суден возможно до 60 человек, поэтому однозначно, если говорить о количестве экипажа и пассажиров – 52 человека, от этого не могло быть перегруза. Это стандарт для такого типа самолетов», - подытожил А.Вилкул.

Он сообщил, что самолет проходил все необходимое техническое обслуживание и 40-летний срок использования самолета является нормой для мировой практики.

«В мировой практике 40 лет самолету – это не большой срок», - уточнил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в аэропорту «Донецк» при осуществлении посадки пассажирский самолет АН-24 вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся и разломился пополам.

На борту самолета, по предварительным данным, находились 52 человека (8 членов экипажа). В результате крушения, по уточненным данным, погибло 5 человек.

На сегодняшний день известно, что 26 человек обратились за помощью к медикам, из них 8 человек находятся в больнице.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.