МАУ впервые за три года достигла безубыточности

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) впервые за три года достигла уровня безубыточности, получив по итогам 2012 года валовую прибыль в размере 9,5 млн грн, говорится в сообщении компании.

Авиакомпания обещает обнародовать полную информацию о своих финансовых результатах за 2012 год позже, после завершения аудита, который в настоящее время проводит аудиторская и консалтинговая компания Deloitte & Touche USC.

В пресс-релизе также сообщается, что в прошлом году МАУ выполнила 25 116 рейсов и перевезла 2,8 млн пассажиров, что на 33% превысило показатель 2011 года.

«Несмотря на незначительную прибыль, получение которой явилось результатом чрезвычайно напряженной работы всего коллектива авиакомпании «МАУ», финансовые результаты 2012 года не позволили авиакомпании полностью решить вопросы ликвидности и перекрыть накопленные убытки прошедших лет», - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вместе с тем, положительные финансовые результаты, говорится в пресс-релизе, демонстрируют стабильность авиакомпании и тенденцию к преодолению тяжелых для всей авиационной отрасли последствий мирового финансового кризиса.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 21 среднемагистрального самолета Boeing-737. Авиакомпания соединяет Украину с 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».