Продажи на ИТ-рынке в Украине в 2012 году выросли до 12,66 млрд грн

В 2012 году объем продаж на рынке информационных технологий в Украине составил более 12,66 млрд грн, что на 6,6% больше, чем за 2011 год. Об этом говорится в результатах исследования компании GfK Ukraine, которыми располагает УНИАН.

В последнем квартале 2012 года рынок ІТ-техники продемонстрировал позитивную динамику – рост по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 4,2% (до 4,2 млрд грн).

Быстрее всего росли продажи медиа-планшетов (рост на 169%). При этом общий объем рынка медиа-планшетов в 2012 году превысил 1 млрд грн.

Электронные книжки и в дальнейшем имеют спрос, однако демонстрируют умеренные темпы роста: объем рынка в 2012 году лишь на 23% превышает аналогичный показатель 2011 года.

В четвертом квартале негативные показатели в секторе продемонстрировали лишь сегменты мониторов и стационарных компьютеров – их продажи сократились на 18% и 19% соответственно. В то же время рынок мобильных компьютеров продемонстрировал рост на 3%.

Рынок накопителей вырос как в квартальном, так и в годовом разрезе. Объем продаж компьютерных мышек и клавиатур показал в четвертом квартале рост на уровне 14% и 37% соответственно. Но хотя объем продаж клавиатур рос значительно быстрее в четвертом квартале, по результатам 2012 года объем продаж в этих двух группах составил 18% относительно 2011 года.

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В 2012 году продажи телефонов в Украине выросли на 2,6% - до 8,25 млрд грн

В 2012 году объем продаж мобильных телефонов, смартфонов, стационарных телефонов и факсов (сегмент телекоммуникационного оборудования) вырос по сравнению с 2011 годом на 2,6% и составил почти 8,25 млрд грн. Об этом говорится в результатах исследования компании GfK Ukraine, которыми располагает УНИАН.

В четвертом квартале рост объемов продаж мобильных телефонов, смартфонов, стационарных телефонов и факсов в целом составил 9,4% (2,4 млрд грн), при этом в четвертом квартале продолжилось падение спроса на стационарные телефоны и факсы, объемы их продаж сократились на 6% и 4% соответственно.

Среди мобильных телефонов и смартфонов превалируют последние – так, объемы продаж смартфонов в четвертом квартале 2012 года выросли на 58% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, и в настоящее время составляют свыше половины всего рынка. Также сохранилась тенденция к снижению цен и повышению спроса на смартфоны с двумя сим-картами.

Мобильные телефоны занимают значительную часть рынка телеком-товаров, несмотря на сокращение их доли в 2012 году по сравнению с предыдущим. Подобно смартфонам, наибольшим спросом пользуются мобильные телефоны для нескольких сим-карт.

Справка УНИАН. GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, входит в международную исследовательскую сеть GFK Group. В 2011 году объем продаж GFK Group составлил 1,37 млрд евро.

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