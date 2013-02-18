Работники ОЖД ведут постоянный контроль состояния полотна в связи с погодными условиями

Сложные погодные условия оказывают значительное влияние на состоянию рельсово-шпальной решетки, поэтому этот вопрос требует постоянного контроля, сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской железной дороги (ОЖД).

Как сказано в сообщении, на прошлой неделе соблюдение нормативов на дистанции Одесса-Сортировочная, а также на других дистанциях пути оценили непосредственно руководители железной дороги, отметившие, что несвоевременно выявленные недостатки в состоянии полотна могут привести к задержкам движения поездов – пассажирских и грузовых.

«Работники дистанционных путей исправляют все выявленные недостатки, и главный ревизор по вопросам безопасности движения поездов и автотранспорта Одесской железной дороги Рудольф Мелкумян держит ситуацию на личном контроле», - говорится в сообщении пресс-службы Одесской железной дороги.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.