Львовские перевозчики отказались от забастовки

Львовские перевозчики отменили забастовку, анонсированную на прошлой неделе, которую планировали начать сегодня 18 февраля после 20.30, требуя повышения стоимости проезда.

Как передает корреспондент УНИАН, забастовка отменена, поскольку руководство Львовского городского совета и представители пяти наибольших автотранспортных предприятий города подписали меморандум о создании на ближайшем сессионном заседании Львовского городского совета рабочей группы по изучению транспортной проблематики во Львове.

«Мы выступаем за наложение моратория на повышение тарифов на автоперевозку до полного выяснения ситуации. Специально создана группа, в которую войдут представители депутатского корпуса, исполнительных органов власти и сами автоперевозчики, должна дать четкий ответ – каким является рентабельный тариф на проезд в городском транспорте. Любые разговоры о повышении тарифов до отчета рабочей группы мы будем расценивать как шантаж», – заявил секретарь Львовского городского совета Василий Павлюк.

В свою очередь городской голова Львова Андрей Садовый поблагодарил тех перевозчиков, которые поддержали позицию города и заверили своими письмами, что будут работать в привычном режиме.

«Мне приятно, что перевозчики поняли четкую позицию города. Они направили письма, что сегодня продолжают работать в привычном режиме, в соответствии с подписанными соглашениями. Никаких моментов дестабилизации не будет. Понимаю, что были эмоции, они четко поняли сообщение, которое мы им озвучили, – что должен быть порядок, чистота, четкое движение в соответствии с графиком. Мы также создали рабочую группу, которую возглавил и.о. руководителя управления транспорта Олег Засадный. Будут представители перевозчиков, профсоюза, представитель инженерной комиссии от депутатов. Эта рабочая группа имеет ряд вопросов, которые должна проработать. Эта работа будет публичной”, - заявил А.Садовый.

Как добавил мэр Львова, в настоящее время вопрос о повышении тарифов в мэрии не обсуждается.

„Переговоры о повышении тарифов в исполнительном комитете не ведутся”, - сказал Андрей Садовый.

„Повышение тарифа, если оно обосновано, должно проходить только с улучшением качества предоставления услуг. Это также будет дополнительной мотивацией для перевозчиков. Мы также договорились о введении операционных отчетов, в частности, о соблюдении графиков движения», - отметил О.Засадный.

Как сообщал УНИАН, координационный комитет полномочных представителей трудовых коллективов и профсоюзных организаций автотранспортных предприятий Львова на прошлой неделе заявил, что с 18 февраля маршрутные такси во Львове могут перестать курсировать после 20.30. Таким образом перевозчики требовали увеличить тариф на перевозку в общественном транспорте до 3 грн, считая, что в настоящее время действующий тариф неэффективен.