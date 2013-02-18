Georgian Airways с апреля начнет полеты из аэропорта “Киев” в Батуми

Грузинская авиакомпания Georgian Airways (Air Zena) с апреля 2013 года начнет выполнение полетов по маршруту Батуми-Киев в/из Международного аэропорта “Киев” (Жуляны).

Как говорится в сообщении аэропорта, с апреля рейсы будут выполняться самолетах Bombardier CRJ-200 один раз в неделю. С летней навигации рейсы будут выполняться ежедневно Boing-737.

Как сообщал УНИАН, Air Zena выполняет рейсы из аэропорта «Киев» (Жуляны) в Тбилиси.

Справка УНИАН. Авиакомпания Georgian Airways основана в 1993 году под названием Air Zena. С 1 октября 2004 года изменила название на Georgian Airways.

Флот авиакомпании состоит из самолетов Bombardier CRJ 100/200 и Boeing 737.

В настоящее время Georgian Airways выполняет регулярные полеты из Тбилиси и Батуми в города Ближнего Востока и Европы. С 2010 года является членом IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в 2012 году обслужил 861,9 тыс. пассажиров - на 83,5% больше, чем в 2011 году.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.