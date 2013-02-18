Железные дороги приобретут вагоны у отечественных производителей

Железные дороги в 2013-2014 годах приобретут у отечественных производителей 8 тыс. грузовых и 748 пассажирских вагонов, а также 32 электропоезда и 17 дизель-поездов и рельсовых автобусов.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, по расчетам Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), потребности железных дорог Украины в обновлении подвижного состава для обеспечения качества и комфорта пассажирских и грузовых перевозок в ближайшие 10 лет должны составить более 180 млрд грн.

Справка УНИАН. Комплексная программа обновления подвижного состава Украины на 2008-2020 годы предусматривает совмещение приобретения нового подвижного состава и модернизации того, что находится в эксплуатации.

В рамках Программы на 2013 год на модернизацию грузовых и пассажирских вагонов, тягового подвижного состава, путевой техники и другого подвижного состава предусматривается направить почти 608 млн грн.

Обновление подвижного состава планируется осуществлять в пассажирском хозяйстве за счет средств государственного и местных бюджетов, в грузовом хозяйстве и инфраструктурных проектах - за счет собственных и привлеченных средств железных дорог.