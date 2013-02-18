Мининфраструктуры хочет восстановить пассажирские перевозки речным транспортом

Министерство инфраструктуры разрабатывает программу, направленную на восстановление пассажирских перевозок речным транспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«Мы работаем над этим вопросом и разрабатываем такую программу. Есть масса предложений от туристических компаний, от местных органов власти», - сказал он.

В то же время, В. Козак отметил, что «программа определит источники финансирования, чтобы здесь было государственно-частное партнерство, для того, чтобы мы возобновили то движение пассажирское, которые было раньше на наших реках».

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года Министерство инфраструктуры создало рабочую группу, которая будет разрабатывать пути развития перевозок речным транспортом Украины.

Справка УНИАН. Предприятия морского и речного транспорта Украины в 2012 году сократили перевозки пассажиров на 17,2% по сравнению 2011 годом – до 6,6 млн человек, а перевозки грузов – на 21,4%, до 7,8 млн тонн.