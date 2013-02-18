Железные дороги в 2013 году приобретут 5 тыс. полувагонов

Железные дороги Украины в 2013 году приобретут 5 тыс. полувагонов в рамках программы обновления грузового подвижного состава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник, 18 февраля, сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«Уже в конце февраля мы получим 700-800 полувагонов по программе этого года. Всего в этом году мы хотим приобрести на железные дороги около 5 тыс. полувагонов. Это та программа обновления грузового парка, про которую мы всегда говорили, что это приоритет для железных дорог Украины», - сказал он.

В.Козак также сообщил, что железные дороги будут приобретать тяговый подвижной состав по лизинговой схеме.

«В конце прошлой недели объявлен конкурс на лизинговую схему закупки локомотивов. Считаем, что это один из самых важнейших вопросов обновления локомотивного парка железнодорожного транспорта, потому что у нас электровозы и все локомотивы очень сильно устарели", - сказал он.

В.Козак отметил, что «есть несколько лизинговых компаний, в том числе «Внешэкономбанк-лизинг», которые заинтересованы в этой работе».

«Мы будем брать лучший проект, и считаю, что в этом году этот вопрос двинется с мертвой точки», - сказал он.

В.Козак сообщил, что договоренность с «Внешэкономбанком» о финансировании обновления подвижного состава железных дорог Украины не была достигнута.

«Мы не смогли договориться, было очень много переговоров, обещаний, ВЭБ — это банк, который должен поддерживать своего производителя, российского экспортера, но почему-то он их не поддержал», - сказал он.

Как сообщал ранее УНИАН, общий парк грузовых вагонов «Укрзализныци» составляет 128,7 тыс., в т.ч. полувагонов - 59,9 тыс., крытых - 10,8 тыс., платформ - 7 тыс., цистерн - 10,6 тыс., цементовозов - 49 тыс., зерновозов - 12,2 тыс., думпкаров - 1 тыс., хоппер-дозаторов - 1,7 тыс., фитинговых платформ - 4 тыс., минераловозов - 3,8 тыс., вагонов других типов 11,9 тыс.

Парк частных вагонов составляет 58,9 тыс., в т.ч. 33,4 тыс. полувагонов. Доля частных вагонов к общему количеству грузовых вагонов в Украине составляет 31%, в т.ч. 34% полувагонов.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» в конце 2011 года создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ) в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ намерен объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Под управлением УТЛЦ находится около 50 тыс. полувагонов.