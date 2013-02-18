Общая площадь ям на дорогах Украины достигла 1,4 млн кв. м

Общая площадь ям на автомобильных дорогах по всей Украине на сегодня достигла 1,4 млн кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«У нас около 1,4 млн кв. м ям на дорогах по всей Украине. Зима была необычная, за эту зиму 26 раз температура переходила нулевую отметку от плюса к минусу, и это сказалось на разрушении дорожного покрытия», - сказал он.

По словам министра, на сегодня работают 23 асфальтовых завода, в ближайшее время «планируется ввести еще в работу более 90 асфальтовых заводов, которые будут производить необходимое количество асфальта, чтобы произвести текущий ремонт и убрать ямы».

В. Козак также отметил, что из 170 тыс. км украинских дорог только 2,5 тыс. км соответствуют мировым стандартам.

При этом качество дорог зависит не только от качества дорожного строительства, но и от их эксплуатации.

«Мы должны защищать наши дороги от варварского использования, а это и контроль за грузовыми автомобилями, перегрузами, ограничение движения при высоких температурах», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, председатель КГГА Александр Попов сегодня заявил, что в этом году столица будет акцентировать внимание не на текущем ремонте дорог, а на их капитальной реконструкции. Капитально отремонтировать планируется около 500 тыс. кв. м дорог, в частности, реконструировать проспект Победы.

Согласно отчету коммунальной корпорации «Киевавтодор», в 2012 году отремонтировано 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет 8,9% от необходимого объёма. При этом капитальный ремонт дорог в 2012 году был выполнен на 2,3% необходимого объема (35,1 тыс. кв. м), а текущий ремонт осуществлен на 6,6% (89,6 тыс. кв. м).

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