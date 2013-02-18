Козак рассказал, какой должна быть реформа железнодорожного транспорта

Реформа железнодорожного транспорта должна учитывать международный опыт и интересы всех участников железнодорожных перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«Реформа железнодорожного транспорта должна быть со всех сторон продумана. Мы сейчас все взвешиваем еще раз, изучаем недостатки, которые были у наших коллег из других стран, общаемся с профсоюзами, с ассоциациями, встречаемся с коллективами», - сказал он.

По словам В.Козака, «каждая реформа часто используется в политических целях».

«Реформа железнодорожного транспорта очень необходима, но она должна быть очень взвешена. Поэтому в ближайшее время мы будем докладывать правительству по этому вопросу, и решение будет приниматься на высоком уровне», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 23 февраля 2012 года приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Этот закон предусматривал, что постановление о создании ПАО «Украинская железная дорога» должно быть принято в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона.

Реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функции между ней и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.