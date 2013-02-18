Мининфраструктуры не поддерживает банкротство «АэроСвита»

Министерство инфраструктуры не поддерживает банкротство авиакомпании «АэроСвит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«Мы не поддерживаем банкротство авиакомпании «АэроСвит». Считаю, что компания должна найти выход из этой ситуации», - сказал он.

По словам В. Козака, «самое главное - авиакомпания должна рассчитаться с долгами, в первую очередь - перед своими работниками, выплатить зарплату и все платежи».

«Переговоры идут, и мы подключены к проверке, к поиску решений. По нашим предварительным данным, «АэроСвит» все задолженности по выплате зарплаты и долгов, которые есть, обещает погасить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.