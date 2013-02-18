Юго-Западная железная дорога привлечет 569 млн грн кредита на 3 года

Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» (ЮЗЖД) намерено привлечь 12 кредитных линий сроком на 3 года на общую сумму 569,241 млн грн.

Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, в 2012 году ЮЗЖД сообщила о планах выпуска евробондов на 250 млн долларов.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци» находится в ведении железной дороги.

«Юго-Западная железная дорога» занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

По итогам 2011 года ЮЗЖД увеличила чистую прибыль на 47,2% по сравнению с 2010 годом - до 128,965 млн грн.