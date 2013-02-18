Испанский лоукостер Vueling с мая 2013 года планирует начать полеты в Киев

Испанская лоукост-авиакомпания Vueling планирует с мая 2013 года начать полеты из Барселоны в Киев.

Согласно системе бронирования, авиакомпания начала продажи билетов в/из аэропорта «Киев» (Жуляны).

Рейсы начнутся с 29 мая и будут выполняться три раза в неделю на среднемагистральных самолетах Airbus A320.

В то же время, в аэропорту «Киев» (Жуляны) УНИАН сообщили, что авиакомпания пока не вела переговоров с аэропортом.

«Мы знаем, что этот лоукостер хочет войти в Украину и сделал запрос в Госавиаслужбу. С нашим аэропортом пока переговоров не было, но мы готовы», - сказал источник в аэропорту «Киев» (Жуляны).

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в 2012 году обслужил 861,9 тыс. пассажиров - на 83,5% больше, чем в 2011 году.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.