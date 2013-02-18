«Укрзализныця» приобретет 21 электровоз за счет собственных средств

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2013 году приобрести за счет собственных средств 21 электровоз постоянного тока.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, в рамках заключенных долгосрочных контрактов планируется приобрести 12 единиц электровозов производства АО «Электровозостроитель» (Грузия), 7 электровозов производства ООО «Уральские локомотивы» (Россия) и 2 электровоза производства ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (Россия).

Кроме того, за средства железных дорог планируется приобрести 994 грузовых вагона.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года “Укрзализныця” прогнозировала, что без доинвестирования в обновление грузового подвижного состава железные дороги Украины при условии роста производства в 2013-2014 году не смогут обеспечить грузовые перевозки.

Справка УНИАН. Общий парк грузовых вагонов «Укрзализныци» составляет 128,7 тыс., в т.ч. полувагонов - 59,9 тыс., крытых - 10,8 тыс., платформ - 7 тыс., цистерн - 10,6 тыс., цементовозов - 49 тыс., зерновозов - 12,2 тыс., думпкаров - 1 тыс., хоппер-дозаторов - 1,7 тыс., фитинговых платформ - 4 тыс., минераловозов - 3,8 тыс., вагонов других типов 11,9 тыс.

Парк частных вагонов составляет 58,9 тыс., в т.ч. 33,4 тыс. полувагонов. Доля частных вагонов к общему количеству грузовых вагонов в Украине составляет 31%, в т.ч. 34% полувагонов.

Физический износ основных фондов железнодорожной отрасли составляет почти 90%, в том числе износ тягового подвижного состава составляет 94%, грузовых вагонов - 83%.