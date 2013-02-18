Железные дороги в 2012 году направили более 0,5 млн грн на пандусы для инвалидов

Железные дороги в 2012 году при реконструкции вокзалов и переходов направили 0,558 млн грн на организацию беспрепятственного доступа к объектам железнодорожной инфраструктуры для лиц с особыми потребностями.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), такие работы были выполнены за счет железных дорог Украины на более чем 40 станциях.

В частности, в 2012 году с учетом потребностей инвалидов была выполнена реконструкция зданий 11 вокзалов (Донецк, Львов, Жмеринка, Казатин, Луцк, Артемовск-2, Изюм, Славянск, Павлоград-1, Харьков-Балашовский, Макеевка-Пассажирская), новыми переходами-пандусами с пассажирскими платформами и специальными спусками были обустроены 31 вокзал и станция.

Кроме того, места для парковки автотранспорта инвалидов обустроены на 3 вокзалах (Жмеринка, Казатин, Тернополь), комнаты личной гигиены для инвалидов - на 8 вокзалах (Донецк, Львов, Харьков-Пассажирский, Мироновка, Вапнярка, Симферополь, Запорожье-1, Евпатория-Курорт).

Почти все железнодорожные вокзалы, расположенные в областных городах, обеспечены инвалидными колясками для обслуживания пассажиров, ограниченных в передвижении.

Туалетные комнаты оборудованы дополнительными поручнями, в залах ожидания для пассажиров с ограниченными физическими возможностями специальными информационными табличками определены места отдыха, выделены билетные кассы для их внеочередного обслуживания. На вокзалах установлены универсальные телефоны на уровне, удобном для пользования.

Для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в каждом вагоне выделено 6-8 посадочных мест.

Специальные вагоны для перевозки инвалидов на колясках, по предварительным заявкам, железнодорожники включают в состав поездов.

В то же время, в «Укрзализныце» отмечают, что на железных дорогах Украины сегодня есть только 19 специальных вагонов для перевозки инвалидов-колясочников.

«Этого недостаточно для удовлетворения спроса на перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, эта социальная сфера нуждается в государственной поддержке», - отмечают в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. На сегодня действующим законодательством Украины предусмотрено предоставление инвалидам широкого круга услуг по льготному и бесплатному проезду общественным транспортом. Инвалиды, дети-инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов первой группы или детей-инвалидов (не более одного сопровождающего инвалида или ребенка-инвалида) имеют право бесплатного проезда в пригородном транспорте и льготного проезда на железнодорожном (на внутренних линиях (маршрутах)) транспорте в период с 1 октября по 15 мая.