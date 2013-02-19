В Испании бастуют сотрудники авиакомпании Iberia. Не обошлось без столкновений с полицией

Столкновениями с полицией ознаменовался первый день забастовки сотрудников испанской авиакомпании Iberia в мадридском аэропорту «Барахас», сообщает Euronews.

Участники акции протестуют против предстоящего увольнения более 3,8 тыс. человек и снижения зарплат. Эти меры, по мнению руководства компании, позволят избежать ее банкротства. Стачка, в которой участвуют как экипажи самолетов, так и наземный персонал, должна продлиться пять дней. Уже в первый из них были отменены десятки рейсов Iberia, с учетом дочерних компаний – более 200.

Гнев демонстрантов направлен против British Airways. Эта авиакомпания и Iberia подписали соглашение о слиянии два года назад. «Правительство имеет 15% акций. Если оно позволит разрушить компанию в угоду британскому перевозчику, сотрудники Iberia будут продолжать борьбу против этой атаки на испанский туризм», — говорит один из участников акции

«Минимальное количество рейсов (все же сегодня) выполнялось, – заявил вечером в понедельник министр транспорта Испании. – Однако я хочу попросить обе стороны конфликта достичь соглашения как можно быстрее, поскольку страна и так страдает от экономического кризиса».

Если в ближайшие несколько дней между руководством Iberia и профсоюзами не будет достигнуто соглашение об урегулировании трудового конфликта, забастовка будет продолжена в марте.