В Англии арестованы пять грузовых судов, команды которых состоят из граждан РФ и Украины

Пять грузовых судов, команды которых состоят главным образом из граждан РФ и Украины, арестованы в городе Рай /графство Восточный Суссекс/, на юге Англии. Как сообщила сегодня Би-би-си, суда арестованы за долги компании-владельца "Индепендент шиппинг".

По информации британской вещательной корпорации, около 40 моряков, большинство из которых составляют россияне и украинцы, уже на протяжении двух недель вынуждены жить на борту своих судов. Им уже несколько месяцев не выплачивают зарплату, поэтому они не могут вернуться домой.

Морякам оказывает поддержку благотворительная организация "Лайонс клаб" /Lions Club/, передает ИТАР-ТАСС.Глава британской компании "Индепендент шиппинг" Стив Дадмен заявил Би-би-си, что намерен решить данную проблему в течение недели.