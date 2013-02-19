«Мотор Сич» планирует подписать код-шеринговое соглашение с «ЮТэйр-Украина»

Авиакомпания «Мотор Сич» планирует подписать код-шеринговое соглашение и соглашение между авиаперевозчиками о признании перевозочной документации (интерлайн) с авиакомпанией «ЮТэйр-Украина».

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту «Киев» (Жуляны) со ссылкой на представителя авиакомпании «Мотор Сич» Александра Бурмистрова.

«Глобальная договоренность «Мотор Сич» с авиакомпанией «ЮТэйр-Украина» о том, что они объединяют свои маршрутные сети. У каждой компании есть своя стратегия развития. Сейчас авиакомпании в процессе подписания интерлайна и соглашения о код-шере», — сказал он, комментируя перевод рейсов «Мотор Сич» в аэропорт «Киев» (Жуляны).

А.Бурмистров также сообщил, что в рамках соглашения будут осуществляться рейсы на внутренних направлениях Запорожье – Львов и Донецк – Ужгород с пересадкой в аэропорту Киев (Жуляны).

Справка УНИАН. Авиакомпания «Мотор Сич» является структурным подразделением Публичного акционерного общества «Мотор Сич» - одного из ведущих предприятий мира по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

На сегодняшний день авиакомпания осуществляет внутренние и международные авиационные перевозки пассажиров и грузов, VIP полеты самолетами: Ан-140, Як-40, Ан-24, Ан-74, Ан-12, геликоптерами Ми-8, Ми-2.

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 737-400 и 4 Bombardier CRJ-200.

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» по итогам 2012 года увеличила пассажирские авиаперевозки почти на 90% по сравнению с 2011 годом – до 420 тыс. человек.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года, является пятым по величине аэропортом Украины. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

Аэропорт «Киев» в 2012 году обслужил 861,9 тыс. пассажиров – на 83,5% больше, чем в 2011 году.

В январе 2013 года аэропорт «Киев» вышел на второе место в стране по пассажиропотоку, обслужив более 100 тыс. пассажиров.