Прокуратура предъявила авиакомпании МАУ иск на 18,6 млн грн

Прокуратура в суде требует от авиакомпании «Международные авиалинии Украины» уплатить 18,6 млн грн долга перед государственным предприятием «Антонов».

Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Согласно сообщению, 18 февраля прокуратура Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере заявила иск в Хозяйственный суд Киева о взыскании задолженности в размере 18,6 млн грн. с частного акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в пользу государства в лице Министерства промышленной политики Украины и Государственного предприятия «Антонов».

Как объясняют в прокуратуре, долг возник в результате неуплаты за авиационные перевозки, выполненные самолетами Государственного предприятия «Антонов» в период с января по декабрь 2012 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» (создано в 1946 году) было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основными подразделениями ГП «Антонов» являются опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство, основной задачей которого является изготовление экспериментальных образцов авиационной техники; летно-испытательная и доводочная база, предназначенная для проведения летных испытаний, доработки и сертификации самолетов, а также для обучения летного и технического персонала; службы ведущих специалистов по проектам.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – Национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».