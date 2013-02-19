Продажи новых авто в ЕС упали до минимума с 1990 года

Варшава. Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза в январе 2013 года снизились до рекордно низкого с 1990 года показателя в 918,280 тыс. штук, что также на 8,5% меньше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на данные Ассоциации европейских автопроизводителей.

Продажи Ford упали на 26% на фоне снижения на 16% продаж Peugeot Citroen и Toyota, а также 5,5% снижения продаж крупнейшего производителя машин в Европе концерна Volkswagen.

По данным агентства, в январе сумели увеличить продажи производители более дорогих моделей машин BMW и Mercedes-Benz, которые продали соответственно на 9,4% и 4,7% больше, чем в январе прошлого года.

Кроме них, увеличить продажи смог южнокорейский концерн, производящий машины под брендом Kia - на 7,7%.

"Аналитики прогнозируют, что региональный рынок, упавший до 17-летнего минимума в 2012 году, испытает сокращение и в 2013 году. Большинство автопроизводителей ждут падения продаж за год на 3-5%", - отмечает Reuters.