УТЛЦ повысил эффективность использования полувагонов

Государственное предприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) в феврале повысило эффективность использования полувагонов государственных вагонных компаний на территории Украины по сравнению с полувагонами других собственников.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в частности, суточная производительность полувагона УТЛЦ в феврале составила 4251 т/км нетто, в то время как производительность полувагонов других собственников составила 4074 т/км нетто в сутки.

Порожний пробег полувагонов УТЛЦ в феврале составил 214,6 км в сутки, полувагонов других собственников — 271,2 км в сутки.

При этом, по словам заместителя директора УТЛЦ по организации перевозок Юрия Григоржевского, эффективность использования полувагонов УТЛЦ в феврале выше, чем была в январе.

«В январе производительность полувагонов «УТЛЦ» несколько снизилась по сравнению с общим парком из-за привлечения к перевозкам железорудного сырья инвентарного парка “Укрзализныци”. Полувагоны государственных вагонных компаний менее технически пригодны для железной руды и находились в отстое. Однако уже в феврале текущего года вместе с увеличением объемов перевозок производительность вагонов госкомпаний оказалась лучше, чем полувагонов общего парка», - пояснил Ю. Григоржевский.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году УТЛЦ заключил 863 договора с грузоотправителями и экспедиторами и рассчитывает в течение текущего года увеличить их количество в два раза.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ) в конце 2011 года в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ намерен объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Под управлением УТЛЦ находится, в частности, 46,7 тыс. полувагонов, в том числе в рабочем состоянии — 34 тыс. Из них 2 тыс. вагонов находятся за пределами Украины.