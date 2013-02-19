«Укравтодор» начнет ямочный ремонт при повышении температуры до +5

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует начать плановый ямочный ремонт на всей сети дорог при благоприятных погодных условиях – когда температура воздуха поднимется выше +5 и покрытие дорог будет сухим.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Александра Вилкула, об этом сообщил первый заместитель «Укравтодора» Николай Мездрин во время выездного рабочего совещания на участке ремонта дороги (с 23-го по 30-й км) трассы Киев-Одесса.

Н.Мездрин пояснил, что в настоящее время в условиях межсезонья проводятся работы с применением холодных асфальтобетонных смесей согласно технологиями, разработанными для применения в зимних условиях.

Комментируя состояние дорог, Н.Мездрин отметил, что сеть автомобильных дорог общего пользования Украины сформирована в основном в 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия и «построена по старым нормативам».

«Сейчас существенно увеличилось количество транспортных средств, и фактическая нагрузка на дороги превышает устаревшие расчетные показатели от полутора до десяти раз», - сказал он.

По словам Н.Мездрина, каждый тип покрытия имеет свой межремонтный срок службы.

В период интенсивного строительства дорог общего пользования (70-80-е гг. XX ст.) заполнителем в органоминеральных смесях были местные материалы (например, малопрочные известняки) и отходы промышленности, которые характеризуются невысокой морозостойкостью (до 30 зимних циклов). В смесях использовали преимущественно не дефицитные в то время битумы, а каменноугольный деготь, смолы и прочие отходы производства. Кроме того, для ремонта дорожных покрытий часто использовали жидкие органические вяжущие вещества, которые со временем разжижают битум нижних слоев и нарушают структуру материала покрытия. Вследствие этого покрытия теряют способность выдерживать транспортные нагрузки и утрачивают морозостойкость.

«Со временем органические вяжущие утратили свои основные свойства. В результате этого покрытие покрывается трещинами, через которые просачивается вода. При замерзании она раскалывает дорожное покрытие», - рассказал Н.Мездрин.

В настоящее время при строительстве дорог для недопущения таких последствий используют специальные добавки.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») с начала 2013 года до 19 февраля отремонтировало более 160 тыс. кв. м дорожного покрытия на 4,7 тыс. км дорог.

18 февраля министр инфраструктуры Владимир Козак сообщил, что общая площадь ям на автомобильных дорогах по всей Украине достигла 1,4 млн кв. м.

В Украине на реконструкцию и строительство дорог к Евро-2012 потрачено около 2 млрд долл.

Государственная служба автомобильных дорог Украины по итогам 2012 года открыла движение на 1601 км отремонтированных и вновь построенных дорог.